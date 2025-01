De veroordeelde is afkomstig uit Moldavië en is de ex-partner van de moeder van het slachtoffer. De verdwijning van het meisje en het onderzoek naar haar dood kregen veel media-aandacht in Duitsland.

Voor de rechtbank is het bewezen dat het meisje is gestikt door toedoen van de verdachte. Bovendien acht de rechter de feiten zo ernstig dat een vervroegde vrijlating onwaarschijnlijk is, zoals doorgaans wel gebruikelijk is.

Valeriia’s moeder kwam in 2022 samen met haar twee kinderen naar Duitsland om de oorlog in Oekraïne te ontvluchten. Ze vonden een nieuw thuis in Döbeln, in het oosten van het land. Hier kreeg zij een korte relatie met de man.

Op 3 juni vorig jaar verdween Valeriia op weg naar school. Dagenlang zochten honderden politiemensen met behulp van duikers, drones en honden naar het kind. Iets meer dan een week later vonden ze haar lichaam in een bos op ongeveer 4 kilometer van haar woning.