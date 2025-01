Cryptobedrijven doneerden miljoenen voor inauguratie Trump

Cryptobedrijven rekenen tijdens de tweede termijn van Trump op een gunstiger beleid ten aanzien van cryptomunten. De president heeft in zijn eerste week ‘crypto-tsaar’ David Sacks al gevraagd een werkgroep te leiden die de digitale financiële mogelijkheden van de VS moet promoten. De groep met topadviseurs moet een hervorming van de regels overwegen en ook kijken of het mogelijk is in de schatkist een reserve aan digitale munten op te nemen.

Tussen de tot nu toe bekendgemaakte donateurs zitten veel partijen die acht jaar geleden, bij Trumps eerste inauguratie als president, nog niet doneerden. Zo werd eerder al duidelijk dat techbedrijven Amazon en Meta ieder een miljoen dollar hebben gegeven. De volledige lijst met donateurs volgt in april.