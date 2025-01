AEX-index verder omhoog onder aanvoering chipbedrijven

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 923,43 punten. De hoofdindex, die maandag nog ruim onder de 900 punten zakte door de onrust rond DeepSeek, koerst af op een weekwinst van ongeveer 2,5 procent. De MidKap daalde 0,2 procent tot 842,92 punten. De beurzen in Londen en Parijs klommen 0,2 procent. Frankfurt won een fractie.

Beleggers kauwden nog na op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Die verlaagde donderdag voor de vijfde keer in een jaar tijd het rentetarief. Met de lagere rente wil de centrale bank de zwakke economie van de eurozone ondersteunen. In de VS hield de Federal Reserve eerder deze week een rentepauze. De centrale bank gaf daarmee geen gehoor aan de oproep van president Trump om de rente te verlagen.

De Fed vreest dat de importheffingen die Trump dreigt in te voeren, zullen leiden tot hogere prijzen en de inflatie weer aanwakkeren. Trump dreigde donderdag opnieuw dat hij importheffingen wil invoeren op producten uit Canada en Mexico. Ook dreigde hij opnieuw een importtarief van 100 procent voor de BRICS-landen Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika te hanteren als zij overgaan tot het gebruik van een eigen munt als vervanging van de Amerikaanse dollar.

In de tech- en chipsector verwerkten beleggers cijfers van Apple. Het techconcern heeft naar eigen zeggen zijn beste kwartaal ooit achter de rug, ondanks tegenvallende iPhone-verkopen in China. Ook chipproducent Intel presteerde afgelopen kwartaal beter dan voorzien. Naast de chipbedrijven stond techinvesteerder Prosus in de kopgroep van de AEX, met een winst van 0,9 procent. Muziekgroep UMG sloot de rij, met een verlies van 1 procent.

In Zürich klom Novartis 2 procent. De Zwitserse farmaceut zag de omzet en winst stijgen in het afgelopen kwartaal.