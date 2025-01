Bronnen: nieuwe financiering OpenAI stuwt waarde naar 300 miljard

Economie

OpenAI, het bedrijf achter de populaire chatbot ChatGPT, voert gesprekken om zo’n 40 miljard dollar op te halen in een nieuwe investeringsronde. Dat melden meerdere zakenmedia, waaronder de Financial Times en The Wall Street Journal, op basis van ingewijden. De nieuwe investeringen zouden de waardering van OpenAI naar 300 miljard dollar stuwen.