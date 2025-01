Helikopter van crash Washington vloog wellicht te hoog

In een intern rapport van de toezichthouder op de burgerluchtvaart FAA dat de krant in haar bezit heeft staat dat de functionaris die contact had met de helikopter vanuit de verkeerstoren ook instructies gaf aan vliegtuigen die moesten opstijgen en landen. Dat zijn taken die volgens de krant normaal gesproken aan twee verschillende functionarissen worden toegewezen.

Inmiddels zijn de twee zwarte dozen van het vliegtuig gevonden. De onderzoeksraad voor vervoersveiligheid NTSB gaat die onderzoeken en verwacht binnen dertig dagen met een voorlopig rapport te komen.