Apple boekt recordomzet, verkopen in China vallen wel tegen

Topman Tim Cook is niet alleen blij met deze recordomzet, maar stipt ook de sterke marges op producten aan. Daardoor was volgens hem tevens sprake van een recordwinst per aandeel. Apple profiteerde onder meer van sterke verkopen van zijn iPads en Macs, waarbij nieuwe chips klanten overtuigden om een nieuw model aan te schaffen.

De opbrengsten zijn iets hoger uitgekomen dan analisten in doorsnee hadden verwacht, al ging het met de verkoop van iPhones en de voor het techconcern belangrijke verkopen in China wel iets minder dan ze hadden voorzien. Lokale smartphonemerken lijken in China een stevige voet aan de grond te hebben gekregen en daardoor loopt Apple er verkopen mis.

Cook ziet dat allerlei toepassingen op het vlak van kunstmatige intelligentie (AI) de verkoop van de nieuwe apparaten van het bedrijf eveneens hebben beïnvloed. „We zagen dat in markten waar we Apple Intelligence hebben uitgerold, de verkopen van de iPhone 16 sterker waren dan in markten waar Apple Intelligence niet beschikbaar was.”

Dat laatste raakte waarschijnlijk ook de verkoop in China, want Apple kan nog altijd niet zeggen wanneer AI-platform Apple Intelligence daar beschikbaar wordt. „We blijven samenwerken met de toezichthouders en zullen het zo snel mogelijk uitbrengen”, aldus Cook.