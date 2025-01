GM en Ford Motor omlaag na opmerkingen Trump over importheffingen

Beleggers schrokken van de opmerkingen en zetten de aandelen GM en Ford Motor tot meer dan 4 procent lager. Beide aandelen koersten kort daarvoor nog in de plus, maar gingen uiteindelijk tot bijna 1 procent lager de handel uit. Direct na zijn inauguratie liet Trump al weten vanaf 1 februari 25 procent aan invoerrechten te willen heffen op goederen uit Canada en Mexico. Voor kenners is nog steeds onduidelijk of de president daad bij woord zal voegen.

De handelsdag stond verder erg in het teken van bedrijfsresultaten. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 44.882,13 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 0,5 procent op 6071,17 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verbeterde 0,3 procent tot 19.681,75 punten. Woensdag gingen de aandelenbeurzen in New York nog omlaag na het besluit van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve om de rente onveranderd te laten, na de verlagingen vorig jaar.

Facebook-moederbedrijf Meta maakte een beter dan verwachte omzet bekend over het afgelopen kwartaal en werd daarvoor beloond met bijna 2 procent hogere koers. Tesla sloot een kleine 3 procent in de plus. Het bedrijf van Elon Musk zei op koers te liggen om in de eerste helft van dit jaar nieuwe, goedkopere elektrische modellen uit te brengen. Hoewel de vooruitzichten positief zijn, waren de kwartaalcijfers van Tesla beneden verwachting.

Microsoft presenteerde eveneens zijn resultaten, maar die vielen minder in de smaak bij beleggers. Het aandeel van het softwarebedrijf ging meer dan 6 procent omlaag. Ook de cijfers van koeriersbedrijf UPS (min 14,1 procent) werden slecht ontvangen.

Chemieconcern Dow verloor verder ruim 6 procent aan beurswaarde. Het bedrijf schrapt wereldwijd 1500 banen als onderdeel van zijn plannen om 1 miljard dollar aan kosten te besparen vanwege tegenvallende vraag en margedruk. Mogelijk raakt deze reorganisatie ook de vestiging van het bedrijf in Terneuzen. Waar de ontslagen gaan vallen is nog niet bekend, maar Dow heeft wel gezegd het personeelsbestand vooral in Europa en Azië te willen inkrimpen.