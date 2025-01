Bloomberg: Mercedes overweegt verkoop autoleasebedrijf Athlon

Volgens Bloomberg bekijkt Mercedes voor meer activiteiten of het bedrijf ermee verder wil. De maker van luxeauto’s heeft potentiële kopers benaderd om hun interesse in een deal te peilen, aldus de bronnen. De besprekingen bevinden zich volgens hen nog in een vroeg stadium en het is nog niet zeker of ze tot een transactie zullen leiden. Een woordvoerder van Mercedes wilde tegenover Bloomberg geen commentaar geven.

Beleggers verwachten tijdens de aankomende persconferentie over de jaarresultaten op 20 februari een update te krijgen over de strategie van Mercedes. Autoleasebedrijven hebben te maken met lastige marktomstandigheden door de toename van elektrische voertuigen, waardoor het moeilijker wordt om restwaarden te voorspellen. Mercedes kampt ook met lagere marges door een afnemende vraag naar zijn auto’s op de belangrijke Chinese markt en een matige groei in Europa.

De geschiedenis van Athlon gaat terug tot 1916. De onderneming begon destijds als autoreparatiebedrijf RIVA. In ruim honderd jaar is Athlon naar eigen zeggen uitgegroeid tot internationaal specialist in mobiliteit met meer dan 400.000 voertuigen. Athlon had eerder ook een eigen beursnotering in Amsterdam, maar werd in 2006 voor een kleine 600 miljoen euro van de beurs gehaald door Rabobanks leasedochter DLL (De Lage Landen).