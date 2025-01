Chemieconcern Dow, met vestiging in Terneuzen, schrapt 1500 banen

De chemische industrie kampt met een zwakke vraag en hoge grondstofkosten, wat leidt tot lagere prijzen en margedruk. Dit speelt vooral in Europa waar lastige regelgeving sommige bedrijven ertoe zet hun strategieën te heroverwegen. Dow blijft nog wel optimistisch over de groei van de vraag in Noord-Amerika, vooral voor polyethyleen, een belangrijk materiaal dat in verpakkingen wordt gebruikt.

Dow Terneuzen is met zestien fabrieken de op een na grootste productielocatie van Dow wereldwijd. Op de Zeeuwse vestiging werken meer dan 3500 mensen. Wereldwijd telt het concern rond de 35.000 medewerkers.

Eerder deze week maakte werkgeversorganisatie VNO-NCW Zeeland zich al zorgen over de concurrentiepositie van bedrijven in de regio. Volgens de Zeeuwse werkgevers verslechtert die door hoge energieprijzen, de krappe arbeidsmarkt en de regelgeving die steeds ingewikkelder wordt.

„We merken al enige tijd dat investeringen in Zeeland worden uitgesteld of verplaatst naar het buitenland”, zei Eric de Ruijsscher, voorzitter van VNO-NCW Zeeland. Als voorbeeld noemde hij de eerdere aankondiging van Dow om een geplande onderhoudsstop bij een ethyleenkraker uit te stellen. „Het plotselinge uitstel van deze stop heeft directe gevolgen voor onderaannemers en toeleveringsbedrijven in de regio”, aldus De Ruijsscher.

Dow maakte onlangs bekend dat het een geplande onderhoudsstop bij een van zijn ethyleenkrakers in Terneuzen uitstelt. Het chemieconcern had besloten de „uitgaven in 2025 te verminderen vanwege aanhoudende verzwakte marktomstandigheden in de regio”. Bij dit soort groot onderhoud betrekt Dow gewoonlijk honderden extra werknemers van andere bedrijven.