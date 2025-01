Van Weel wil kopgroep voor weerbaarheid EU-samenleving

Een aantal lidstaten van de Europese Unie loopt nu al voor op het gebied van civiele weerbaarheid. Het gaat om bijvoorbeeld Zweden, Denemarken en de Baltische staten. Van Weel wil samen met die landen gaan nadenken over manieren om burgers en bedrijven weerbaarder te maken tegen allerlei dreigingen. Die voortrekkersrol zien die landen ook zitten, aldus de minister. „Zij zien het nut ervan in om dit te doen.”

De kopgroep moet met ideeën komen die voor alle lidstaten nuttig en bruikbaar zijn. „Het gaat erom dat mensen zich bij een ramp of crisis kunnen redden”, zei Van Weel. „Uiteindelijk moet iedereen bedenken wat ik kan doen om mezelf, mijn bedrijf, mijn gemeenschap, mijn stad en uiteindelijk ons land weerbaarder te maken.”

De justitieminister weet dat veel Nederlanders wat lacherig doen over het advies van de Nederlandse overheid om een noodpakket in huis te hebben om in ieder geval de eerste 48 uur na een ramp of crisis door te komen. De landen waarmee hij een kopgroep wil vormen zijn volgens Van Weel „al tien stappen verder. Uiteindelijk zitten we wel met z’n allen in één Europese Unie, dus we zullen daarvoor gezamenlijk doelen moeten ontwikkelen.”

Het gaat volgens Van Weel ook niet alleen om noodpakketten voor EU-burgers, maar bijvoorbeeld ook om reparatie van het elektriciteitsnetwerk of andere vitale infrastructuur. Gedacht kan worden aan het opleiden van burgers tot civiele beschermers om bij een ramp of crisis vernielde elektriciteitshuisjes weer aan de praat te krijgen, branden te blussen of eerste medische hulp te verlenen.

Als veel mensen een korte cursus krijgen die af en toe wordt herhaald „heb je bij een crisis in één keer een hele workforce. Ik zeg niet dat wij dat ook gaan doen, maar ik vind het wel een interessant idee.”