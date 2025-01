Opruimen puin van parkeergarage Nieuwegein binnenkort van start

Het ziekenhuis meldt dat garage-eigenaar Primevest nu aan een plan werkt, dat vervolgens ook nog door de gemeente Nieuwegein moet worden gecontroleerd. Het opruimen kan dan binnen enkele weken worden afgerond.

„Brokstukken, inclusief alle boutjes en moertjes, worden zorgvuldig geadministreerd en afgevoerd naar een opslagplaats, waar ze beschikbaar blijven voor verder onderzoek”, aldus het ziekenhuis. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet nog altijd onderzoek naar het instorten van de hellingbanen.

Primevest gaat na het opruimen van het puin onderzoeken of de constructie van het pand nog in orde is. Als dat zo is, wil de eigenaar de ingestorte hellingbanen snel laten herbouwen. De garage zou dan in de tweede helft van dit jaar weer open moeten kunnen.

De zes hellingbanen van de parkeergarage van het ziekenhuis stortten op 26 mei vorig jaar in. Er vielen geen gewonden. In de garage stonden op het moment van instorten 143 auto’s.