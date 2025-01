Brazilië komt ook met heffingen als Trump tarieven oplegt

„Het is heel simpel: als hij Braziliaanse producten belast, zullen wij hetzelfde doen”, zei Lula tijdens een persconferentie in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia. Daarmee reageerde hij op recente dreigementen van Trump richting onder meer Brazilië.

„China is een enorme tariefmaker, en India, Brazilië, zoveel landen”, verklaarde Trump maandag. „We gaan dat niet langer laten gebeuren, want we gaan Amerika op de eerste plaats zetten.”

Toch is Lula niet uit op een conflict. Hij benadrukte dat hij liever „onze relatie met de Verenigde Staten zou verbeteren” en de handelsbetrekkingen zou versterken met de op een na grootste handelspartner na China. „Ik wil de Verenigde Staten respecteren en dat Trump Brazilië respecteert. Dat is alles.”

De Verenigde Staten zijn een grote afnemer van Braziliaanse olie, staalproducten, koffie, vliegtuigen en sinaasappelsap. Brazilië koopt onder meer Amerikaanse energieproducten, farmaceutische goederen en vliegtuigonderdelen.

De Braziliaanse president verwees ook naar Trumps opmerkingen dat hij van plan is het Panamakanaal terug te nemen of de controle over Groenland te krijgen. „Hij moet gewoon de soevereiniteit van andere landen respecteren”, aldus Lula.