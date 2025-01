Afdwingen terugkeer asielzoekers moet in hele EU hetzelfde zijn

Buitenland

Eurocommissaris Magnus Brunner (Migratie) vindt dat de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers in de hele Europese Unie op dezelfde manier moet worden afgedwongen. Dat vergt meer coördinatie in de EU, zei Brunner na afloop van overleg van EU-ministers die verantwoordelijk zijn voor migratie. Brunner denkt daarbij aan uniforme regels in de EU op basis waarvan uitgeprocedeerde asielzoekers naar hun land van herkomst worden teruggestuurd.