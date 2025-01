Duizenden protesteren in Duitsland tegen CDU-samenwerking met AfD

Woensdag werd in het Duitse parlement een niet-bindende motie aangenomen over een aanscherping van het migratiebeleid. Die motie kwam van CDU en kreeg met steun van AfD een meerderheid.

De stap van CDU was ongewoon, en volgens de betogers ongewenst. De Duitse politiek had een zogenoemde „firewall” opgetrokken tegen AfD. Die hield in dat plannen in het parlement niet in stemming gebracht werden als ze voor een meerderheid van AfD afhankelijk waren.

In Leipzig kwamen volgens de politie zo’n 5000 betogers bij elkaar. Zij namen kartonnen dozen mee om een nieuwe, symbolische firewall op te bouwen. Er worden ook protesten verwacht bij het hoofdkantoor van CDU in Berlijn en in Dresden, waar partijleider Friedrich Merz een campagnebijeenkomst houdt.

Bij het kantoor van CSU, de Beierse zusterpartij van CDU, in München kwamen volgens de politie zo’n 7000 mensen bij elkaar, meldt de Süddeutsche Zeitung. Die hielden de lichtjes van hun telefoons omhoog als firewall. „Werk niet samen met fascisten! Samen verdedigen we de democratie en het individuele recht op asiel”, stond in een oproep om te komen protesteren.

Donderdagavond en de dagen daarna zijn door heel Duitsland meer protesten aangekondigd. Over drie weken zijn er in Duitsland verkiezingen.