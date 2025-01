Goudprijs klimt naar nieuw recordniveau

De prijs van een troy ounce (31,1 gram) klom naar meer dan 2792 dollar. Daarmee werd het vorige record van ongeveer 2790 dollar van eind oktober verbroken. De dollar verloor aan waarde na tegenvallende cijfers over de Amerikaanse economie. De groei van de economie van de Verenigde Staten is in het vierde kwartaal afgezwakt.

Die zwakkere groei kan de Federal Reserve aansporen om de rente verder te verlagen om zo de economie te stimuleren. Woensdag hield de Amerikaanse centrale bank de rente nog onveranderd, na de drie renteverlagingen van vorig jaar. Fed-voorzitter Jerome Powell verklaarde daarbij ook dat de centrale bank geen haast heeft met het verder verlagen van de rente. Maar door de afkoelende economie zijn er dus speculaties dat de Fed weer eerder tot een verlaging kan overgaan.

Goud heeft vorig jaar een opmerkelijke prijsstijging doorgemaakt van bijna 30 procent. Dat komt ook doordat beleggers goud zien als veilige investering in onrustige tijden door bijvoorbeeld de spanningen in het Midden-Oosten. Verder hebben ook centrale banken in landen als China en India veel goud opgekocht.