Voorstel: gun Brabantse boeren meer tijd om stallen aan te passen

VVD’er Roel Gremmen en Hubert Koevoets (Lokaal Brabant) willen deze bedrijven meer tijd geven omdat er nu geen nieuwe technische snufjes zijn waarmee ze hun stikstofuitstoot kunnen beperken. „Je kunt veel vragen van mensen maar niet iets onmogelijks”, vindt Koevoets. Gremmen: „Het is nu niet haalbaar. Innovaties komen wel beschikbaar, maar zijn er nu nog niet.” Andere veehouders moesten al eerder hun stallen aanpassen, melkveehouders en kalverhouderijen kregen toen al meer tijd.

Na twee stikstofuitspraken van de Raad van State, is het volgens Gremmen ook tijd ‘breder’ naar het onderwerp te kijken. „De noodzaak is groot, er moet minder stikstof komen en de natuur moet hersteld. Premier Dick Schoof zoekt met een speciale werkgroep oplossingen. Innovaties komen eraan. We moeten wel realistisch blijven.”

Uitstel van wat ook wel de stallendeadline wordt genoemd vindt Gremmen een goede optie. „Het geeft bedrijven een beetje ruimte en tegelijk is er toch een stok achter de deur.” Koevoets verwijst naar een afspraak in het coalitieakkoord. „Daarin is afgesproken dat de stallendeadline wordt verschoven als negen maanden van tevoren duidelijk is dat er geen vergunning kan worden afgegeven voor maatregelen om de uitstoot van stikstof te verminderen. En dat is nu het geval.”

Door de stikstofproblemen worden in Brabant moeizaam vergunningen voor bijvoorbeeld woningbouw afgegeven. Een van de manieren om de stikstofuitstoot terug te dringen is boeren hun oudere stallen te laten aanpassen. Gedeputeerde Wilma Dirken (stikstof) zei bij een eerder debat over stalaanpassingen dat de provincie niet in de positie is om nog een paar jaar te wachten met maatregelen. „Het stikstofprobleem in Brabant is niet hetzelfde als in andere provincies. Daarom is in 2017 vastgelegd hoe we het wilden aanpakken.”