Lagarde: niet gesproken over renteverlaging met half procentpunt

„We hebben de twee cijfers 5 en 0 niet uitgesproken”, aldus Lagarde. „Het was helemaal niet in het debat. Het besluit om de rente met een kwart procentpunt te verlagen is unaniem genomen.”

De economische groei van het eurogebied kwam in het afgelopen kwartaal tot stilstand, vooral door zwakte in Duitsland en Frankrijk. Lagarde verwacht dat de economie ook op de middellange termijn nog zwak zal blijven. Ook wees ze op risico’s voor de economie door handelsspanningen die de Europese export kunnen raken en voor een afzwakkende wereldeconomie kunnen zorgen.

Lagarde hintte er wel op dat de rente verder verlaagd zal worden. Volgens haar is de „richting van de reis” van de ECB helder. De centrale bank in Frankfurt vergadert in maart opnieuw over de rente en op de financiële markten wordt verwacht dat er dan opnieuw een verlaging zal komen.

Het belangrijkste rentetarief in de eurozone gaat nu naar 2,75 procent. Sinds juni vorig jaar heeft de ECB de rente vijf keer met een kwart procentpunt verlaagd.