Frankrijk opent fraudeonderzoek naar cryptobeurs Binance

Het onderzoek werd gestart na klachten van gebruikers die beweerden geld te hebben verloren na investeringen via het platform. Gebruikers zeiden dat informatie niet goed met hen was gecommuniceerd. Ook zou het platform hebben gehandeld zonder de nodige goedkeuringen te verkrijgen. Het onderzoek richt zich op de periode 2019 tot 2024 en omvat niet alleen overtredingen die in Frankrijk zijn begaan, maar in alle landen van de Europese Unie.

In andere landen lopen ook rechtszaken en onderzoeken naar Binance. Vorig jaar werd bekend dat de oprichter en voormalig topman van de cryptobeurs enkele maanden de gevangenis in moest van een Amerikaanse rechter, omdat hij de antiwitwasregels had overtreden.