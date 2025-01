Opkomst vaccinaties in Amsterdam gestegen na daling

Het opkomstpercentage voor vaccinaties tegen BMR (bof, mazelen, rodehond) en DTP (difterie, tetanus, polio) steeg in Amsterdam in een jaar gemiddeld met 3 procentpunt, van 76,5 procent in 2023 naar 79,5 procent in 2024. Het opkomstcijfer voor een prik tegen HPV steeg met 5 procentpunt, van 59,6 procent in 2023 naar 65 procent in 2024. Voor een vaccinatie tegen meningokokken ging dat met 1 procentpunt omhoog, van 64,3 procent naar 65,4 procent.

In 2022 was er nog sprake van een daling van de opkomstcijfers, ook landelijk. De twee jaren daarna is er in Amsterdam meer gedaan om het aantal inentingen te verhogen, bijvoorbeeld door vaccinaties laagdrempelig in de wijk aan te bieden en meer inloopspreekuren. Daarbij werd gefocust op gebieden in de stad waar de vaccinatiegraad het laagst is.

In die wijken is de toename goed te zien. Zo was het opkomstpercentage voor vaccinaties tegen BMR en DTP in Bos en Lommer in 2024 15 procentpunt hoger dan een jaar eerder. In Bijlmer Centrum is dat 9 procentpunt en in Slotervaart 7 procentpunt. Hoewel de opkomstcijfers zijn gestegen, liggen de vaccinatiegraden nog wel onder de 90 procent, de standaard die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO hanteert voor de meeste vaccinaties.

Vorige week werd nog een aantal gevallen van mazelen gemeld in de hoofdstad. „Om een uitbraak van de ziekte te voorkomen is het belangrijk dat ouders hun kinderen laten vaccineren”, zegt wethouder Scholtes.

De wethouder spreekt van „goed nieuws”, maar zegt ook dat er meer moet gebeuren. „Als gemeente investeren we flink in onze aanpak, maar we kunnen het niet alleen en hebben daarvoor structureel geld uit Den Haag nodig.” Woensdag bezoekt staatssecretaris Vincent Karremans (Preventie) Amsterdam om zich te laten informeren over de vaccinatieaanpak.

Het opkomstcijfer is overigens niet hetzelfde als de vaccinatiegraad. Het opkomstcijfer is het percentage van uitgenodigde kinderen dat in een bepaalde periode de vaccinatie haalt. De vaccinatiegraad is het percentage kinderen uit één geboortejaar dat volledig gevaccineerd is tegen één van de infectieziekten uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).