Trump botst met president Colombia om weigeren deportatievluchten

Petro liet zondag weten dat hij twee militaire toestellen vanuit de Verenigde Staten had geweigerd. Aan boord bevonden zich Colombianen die gedeporteerd werden. „Ik kan migranten niet dwingen in een land te blijven dat hen niet wil”, schreef Petro. „Maar als dat land hen terugstuurt, moet dat gebeuren met waardigheid en respect voor hen en voor ons land.” Hij zei nog steeds open te staan voor het ontvangen van gedeporteerden op niet-militaire vluchten en bood ook zijn presidentiële toestel ervoor aan.

In een uitgebreid bericht op Truth Social schreef Trump dat Colombia met de weigering de nationale veiligheid van de Verenigde Staten in gevaar heeft gebracht. Naast de importtarieven kondigde Trump daarom een reisverbod en de onmiddellijke intrekking van visa voor Colombiaanse overheidsfunctionarissen aan. „Deze maatregelen zijn nog maar het begin”, schreef hij ook.

Colombia, traditioneel een van de trouwste bondgenoten van de Verenigde Staten in Latijns-Amerika, is goed voor een vijfde van alle koffie-import in de Verenigde Staten.

Petro liet weten dat hij zijn minister van Buitenlandse Handel opdracht had gegeven 25 procent te heffen op alle Amerikaanse producten. In een bericht op X dreigde hij ook met tarieven van 50 procent. „Je zult nooit over ons heersen”, richtte hij zich tot Trump. Ook schreef hij: „Ik doe geen zaken met witte slavendrijvers.”

De Verenigde Staten zijn de belangrijkste handelspartner van Colombia. Latijns-Amerika-expert Will Freeman spreekt tegenover The New York Times van „een drastische en gedurfde escalatie”.

Colombia is het tweede Latijns-Amerikaanse land dat niet meewerkt aan de Amerikaanse deportatievluchten. Mexico weigerde afgelopen week ook een militair toestel met teruggestuurde migranten. Daar kwamen geen specifieke dreigementen van Trump uit voort. De Republikein heeft het aanpakken van migratie tot een van zijn speerpunten gemaakt.