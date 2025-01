Voor sommigen is Trump de reïncarnatie van Kores, de Perzenkoning, onder wiens bewind de Joodse ballingen uit Babel terugkeerden naar hun eigen land. Tot Trumps verdiensten worden de Abrahamakkoorden gerekend. Die beogen vrede en goede samenwerking tussen Israël en Arabische landen. Ook verhuisde hij de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem, exact zeventig jaar na het uitroepen van de staat Israël!

Wie is Donald Trump nou eigenlijk? Een gewiekste, behendige zakenman? Een narcist? Is hij gek of geniaal? Vredesduif of oorlogshavik? Is zijn onvoorspelbaarheid politieke tactiek, een signaal voor de wereld: met mij valt niet te spotten? Zou hij dan toch korte metten weten te maken met oorlogen en oorlogsdreiging? Of is hij slechts machtsbelust? Wat zeker is: de VS hebben straks een president met een strafblad, beticht van racisme en seksisme. Een leidsman, niet vies van leugentjes en choquerende tweets.

Dwingt Trump Canada weldra om de 51e provincie van de VS te worden?

De wereld is in een rumoerige en nerveuze stemming, ze houdt haar adem in. Het adrenalinepeil stijgt. Trump beloofde ongedocumenteerde migranten, illegalen, asielzoekers en lastposten met een migratieachtergrond over de grens te zetten. En wie is ”de vijand in ons midden”? Die zij gewaarschuwd! Heet de Golf van Mexico straks echt Golf van Amerika? Komt de controle over het Panamakanaal werkelijk terug bij de VS, goedschiks of kwaadschiks? Dwingt Trump Canada weldra om de 51e provincie van de VS te worden? Is het hem menens om Groenland, als trumpiaanse ”Greendeal”, te kopen? Enige associatie met de oudtestamentische koning Achab, die Naboths wijngaard opeiste, is schier onvermijdelijk.

In de rij van slippendragers duiken onverwachte Trumpvrienden op. Rijkaard Elon Musk, die de kost verdient met sociale netwerken, raketten, satellieten en elektrische speeltjes. Ook Mark Zuckerberg krijgt een vinger in de trumpiaanse pap. De vrienden gingen onmiddellijk voortvarend te werk. Ze zagen aan de poten van de Engelse regering en timmeren enthousiast aan het gebinte van het radicaal-rechtse Alternative für Deutschland.

Dit staat evenwel vast: dwars door al het menselijke gekonkel en gekronkel heen verwerkelijkt de Heere Zijn raad. Hij die de harten kent en doorgrondt, regeert! „Rust mijn ziel, uw God is Koning.”