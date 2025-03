Kleine gereformeerde gemeente in Nederland Krimpen aan den IJssel krijgt predikant: „Niemand had dit gedacht”

Ds. D.E. van de Kieft, sinds 2018 predikant te Urk, maakte zaterdag bekend dat hij het beroep naar de gemeente, die 262 leden telt, heeft aangenomen.

„Heel bijzonder”, vindt diaken en scriba D.J. Verkuil het nieuws. „Als je het telefoontje krijgt dat het beroep aangenomen moest worden, gaat er wel wat door je heen. Zondagochtend is het aan de gemeente meegedeeld. Iedereen praat erover. Niemand had gedacht dat we ooit nog een predikant zouden krijgen.”

Samenbindend

Een eigen predikant geeft de gemeente vooruitzicht, ervaart Verkuil. „Enkelen van de vijf kerkenraadsleden zijn oud en zwak. De oudste is 88. Het mag wel gaan, maar dit nieuws is toch een grote zegen.”

Ook voor de jongeren is het fijn dat de gemeente een eigen predikant krijgt, aldus Verkuil. „We leven in een tijd van kerkverlating. Een dominee kan de jeugd niet bij de kerk houden, maar het is wel samenbindend als je een eigen predikant hebt.”

Over de nodige financiën zit Verkuil „absoluut niet in. Als de Heere een knecht stuurt, zal Hij ook voor het geld zorgen. De offervaardigheid in de gemeente is groot. Verschillende mensen hebben een woning als pastorie ter beschikking gesteld.”

Nu zal de overkomst geregeld moeten worden. „We gaan binnenkort met de dominee bespreken hoe we het gaan aanpakken. Dan zal het wel meer werkelijkheid worden. Nu leven we nog in een periode van: Is het allemaal wel waar?”

Het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Nederland te Krimpen aan den IJssel. beeld gergeminned.nl

Lege kansels

Voor ds. Van de Kieft was het niet moeilijk de beslissing te nemen, zegt de Urker predikant. „Als de Heere je stuurt, dan moet en mag je gaan. Dat is niet afhankelijk van de gemeente, het aantal leden, en of je zin hebt of niet.”

Dat hij met het aannemen van het beroep tegelijk bedankte voor onder meer de beroepen van de veel grotere gemeenten van Ochten en Veenendaal, was daarom evenmin moeilijk. „Wel is het moeilijk om hen te bellen. Als mens tot mens voel je de nood van de lege kansels. Maar als de Heere niet spreekt, kun je niet gaan.”

„De nacht voor het beroep uit Krimpen kwam, werd de nood van de gemeente op mijn hart gebonden. Zo krachtig had ik dat met eerdere beroepen niet gehad”, zegt de predikant. „Een week later werd de last van Urk van mijn schouders afgenomen. De Heere bevestigde het vanuit Numeri 9:23: „Naar de mond des HEEREN legerden zij zich, en naar de mond des HEEREN verreisden zij.””

Overigens wil ds. Van de Kieft niet zeggen „dat het bij iedereen zo moet gaan als bij mij. Maar als er zo veel beroepen op je afkomen, heb je echt nodig dat de Heere helderheid geeft. Als ik bij elk beroep wakker zou liggen, zou dat zwaar zijn. Het geeft rust dat ik weet dat de Heere heeft gesproken.”

Toch doet afscheid nemen pijn, aldus de predikant. „We hebben in Urk een ontzettend goede en mooie tijd gehad. We kregen veel liefde van kerkenraad en gemeente. De Heere wilde de prediking zegenen.”

Kleinste gemeenten

De ggiN te Krimpen aan den IJssel, geïnstitueerd in 1988, telde begin 2024 164 belijdende leden en 98 doopleden. Daarmee hoort ze precies bij de helft van kleinste gemeenten in het kerkverband: 24 gemeenten zijn kleiner, 25 groter. Een gemiddelde ggiN telt 464 leden.

De vorige week geïnstitueerde gemeente Kootwijkerbroek is daarbij meegerekend. Die werd in omvang overigens meteen de achtste gemeente van het kerkverband. De grootste vijf gemeenten zijn Barneveld, Opheusden, Alblasserdam, De Beek-Uddel en Ochten. Drie van deze vijf hebben een predikant in het kerkverband dat in Nederland zeven dienstdoende predikanten telt.

Dat een relatief kleine gemeente een predikant krijgt, is in de GGiN niet gebruikelijk. Ds. Van de Kieft dient nu al de kleinste gemeente van het kerkverband met een predikant: Urk, met 467 leden. Van 2014 tot 2018 diende ds. J.A. Weststrate de gemeente Pretoria (Zuid-Afrika), die zo’n 200 leden telt.