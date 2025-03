Christelijke Gereformeerde Kerken verliezen opnieuw meer dan duizend leden, maar er is een lichtpuntje

„Dat is een behoorlijke stijging in verhouding tot vorig jaar”, schrijft Barbera Bikker in het maandag verschenen Jaarboek 2025 van de Christelijke Gereformeerde Kerken. In 2023 waren dat 16 doopleden en 50 belijdende leden. „Dit zijn misschien kleine getallen, maar het gaat hier dus ook om 49 nieuwe leden die belijdenis hebben gedaan en daarna gedoopt zijn. Geprezen zij de Heer.”

Het totaalaantal leden van de CGK daalde vorig jaar met 1034. De afname is minder groot dan in 2023, toen de CGK 1434 leden verloren, de grootste krimp in tien jaar. Het kerkverband telde begin dit jaar 66.572 leden (24.988 doopleden en 41.584 belijdende leden). De CGK kennen een geboorteoverschot van 135 personen.

Verdrietig

Het grensverkeer met andere kerken levert een negatief saldo op: er vertrekken iets meer mensen dan dat er binnenkomen. Bij de belijdende leden is dat saldo rond de twintig.

Het meeste grensverkeer is er met de Protestantse Kerk in Nederland. Er vertrokken vorig jaar 507 doop- en belijdende leden naar dit kerkverband, terwijl er omgekeerd 404 mensen lid werden van de CGK. Er stapten 74 mensen over naar de Hersteld Hervormde Kerk. Omgekeerd waren dat er 88. Naar de Nederlandse Gereformeerde Kerken en de voormalige Gereformeerde Kerken vrijgemaakt gingen 201 personen; 384 mensen bewandelden de omgekeerde weg.

„Veel reden en veel mensen om voor te bidden” Barbera Bikker, schrijver jaaroverzicht CGK

De „meest verdrietige cijfers” zijn de 728 doopleden en 472 belijdende leden die naar ”geen kerk” gaan of zich in 2024 aan de CGK onttrokken, schrijft Bikker in het jaarboek (uitg. Buijten & Schipperheijn), dat alleen binnen het kerkverband te verkrijgen is. „Dat zijn 1200 leden en dat is meer dan vorige jaren. Het betreft ruim 1,8 procent van alle leden. Veel reden en veel mensen om voor te bidden.” In 2023 gingen in totaal 621 doopleden en 400 belijdende leden naar ”geen kerk” of ze onttrokken zich aan de CGK.

Kerk erbij

De CGK tellen 180 plaatselijke kerken, één meer dan een jaar eerder. De gemeente in Thesinge werd opgeheven, maar die in Haren werd zelfstandig. De vrijgemaakte kerk in Vroomshoop ging in 2023 niet mee in de vorming van de Nederlandse Gereformeerde Kerken en sloot zich aan bij de CGK.

Er zijn 105 gemeentepredikanten in de CGK, vier minder dat een jaar eerder. Het aantal predikanten in bijzondere dienst (bijvoorbeeld werkzaam in de gezondheidszorg) nam toe van 25 naar 28. Het aantal emeritus predikanten nam af van 101 naar 97. Er zijn 79 gemeenten vacant; 7 meer dan een jaar eerder.

In 2024 werden de kandidaten D. de Bruijne en E.S. van der Heide in het ambt bevestigd. Acht emeritus predikanten overleden: ds. J. Verhage, ds. D. Quant, ds. G.R. Procee, ds. C.D. Affourtit, ds. M.C. Tanis, ds. G. Leendertse, ds. A. van der Veer en ds. H.P. Brandsma.