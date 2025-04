Kallas wil dat EU defensie veel eerder dan 2030 op orde heeft

Het voorstel van de Commissie gaat over de herbewapening van de EU, voldoende afschrikkingsmacht en een goed lopende defensie-industrie. De Commissie stelt voor dat de lidstaten daar de komende vier jaar 800 miljard euro in kunnen investeren.

Los daarvan hoopt Kallas op snelle extra financiële steun voor Oekraïne, zodat het voor 5 miljard euro aan granaten kan aanschaffen. Dat is een afzwakking van haar eerdere voorstel om zo snel mogelijk 40 miljard euro extra aan Oekraïne beschikbaar te stellen voor de aanschaf van materieel. Een aantal landen heeft wel extra geld voor de aanschaf van granaten toegezegd.

Volgens Kallas is er nu meer dan de helft van die 5 miljard euro toegezegd. Ze verwacht donderdag meer toezeggingen. „Hoe sterker Oekraïne is op het slagveld, hoe sterker ze zijn bij de onderhandelingen”, zei ze, doelend op toekomstige onderhandelingen over een staakt-het-vuren met Rusland.

Kallas hoopt dat de EU-landen solidair met elkaar blijven. „We zijn sterk als we samen zijn. Er zijn verschillende landen die verschillende zorgen hebben. We zijn altijd solidair geweest met degenen die zorgen hebben, zelfs als die landen aan de andere kant van Europa die niet hebben. We zijn er altijd voor elkaar geweest en ik hoop dat dat in de toekomst ook zo zal zijn.”

Vooral landen in het zuiden van Europa, zoals Spanje en Italië, willen tot nu toe niet bijdragen aan de aankoop van extra granaten. Ook de extra investeringen van 800 miljard euro stuiten bij hen op weerstand. Zij hebben naar eigen zeggen geld nodig voor het oplossen van andere problemen zoals watersnoodrampen en illegale immigratie. Een aantal Baltische staten vindt dat de Europese Commissie niet alleen geld moet lenen voor extra defensie-investeringen, maar ook geld moet geven. Daar is Nederland fel op tegen.