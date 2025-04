Hongarije trekt zich terug uit het Internationaal Strafhof (ICC)

Het ICC is een organisatie van 125 aangesloten staten die belast is met de ergste misdaden. Het gaat onder meer om volkerenmoord, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Het is geen organisatie van de Verenigde Naties, zoals bijvoorbeeld het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag. De grote mogendheden China, India, Rusland en de VS zijn niet aangesloten bij het ICC. Hongarije trad bij de start van het hof eind 2001 toe.

Het ICC heeft het afgelopen jaar arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen Netanyahu en diens eerdere defensieminister Yoav Gallant. Ze worden door de aanklagers van het hof verdacht van verantwoordelijkheid voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in de Gazastrook. Israël is niet aangesloten bij het ICC, maar de Gazastrook is een Palestijns gebied.