„Nadrukkelijk aandacht voor hart en handen” in Drentse evangelisatieboerderij van ds. Van Reenen

Ds. Van Reenen, predikant in de hersteld hervormde gemeente (hhg) te Urk, verhuist eind mei met zijn gezin naar Vledderveen. In december kondigde hij al aan de Biblebelt te zullen verruilen voor evangelisatiewerk in Drenthe.

In Vledderveen, een dorp op de grens tussen Drenthe en Friesland, gaat het gezin wonen in een voormalige boerderij met bijgebouwen. Deze heeft de naam ”Bij de Waterput” gekregen, verwijzend naar de geschiedenis van de ontmoeting tussen Christus en de Samaritaanse vrouw.

Het logo van Bij de Waterput. beeld Bij de Waterput

Een belangrijk aspect van het evangelisatiewerk dat ds. Van Reenen zal gaan verrichten, „is het leggen van contacten in de regio en het voeren van gesprekken over God en het geloof. Ook is er in Bij de Waterput ruimte voor het ontvangen van gasten voor logies, zijn groepen er welkom voor toerusting, evenals op termijn mensen die de handen uit de mouwen willen steken op het land en in de schuur”, meldt ds. Van Reenen.

Ontmoetingsplaats

Het doel van de activiteiten is om „mensen die het Evangelie niet kennen in woord en daad hiermee bekend te maken”. Daarnaast richten de bezigheden in de boerderij zich op het „toerusten van kerkelijke groepen ten aanzien van vragen die vanuit het huidige tijdsgewricht op ons afkomen. Daarbij is nadrukkelijk aandacht voor hart en handen. Het verlangen is dat onze woonplaats een ontmoetingsplaats mag worden waar de praktische kanten en noden van het leven aanleiding vormen om te spreken over de dieperliggende noden en het heil dat in Christus is.”

Het missionaire werk wordt ondersteund door de daarvoor opgerichte Stichting Evangelisatie Drenthe. Momenteel richt deze stichting zich alleen op de activiteiten in Vledderveen, maar „het verlangen is dat er op termijn ook andere initiatieven kunnen worden ondersteund”, schrijft de stichting op haar website.

Stichting Evangelisatie Drenthe is interkerkelijk in haar grondslag, licht ds. Van Reenen toe. „Het werk is niet beperkt tot activiteiten binnen de kerk. Het bestuur wordt gevormd door mensen met een hart voor evangelisatie en bestuurlijke of maatschappelijke ervaring.”

Ds. M. van Reenen. beeld RD, Anton Dommerholt

Op de website van Bij de Waterput schrijft ds. Van Reenen in een blog dat hij „niet zomaar ergens” wilde beginnen. „Ik geloof dat het in het evangelisatiewerk goed is om uit te gaan van reeds bestaande kerken.” De plaatselijke hhg is daarom ook betrokken bij het evangelisatiewerk. Daarnaast zal ds. Van Reenen er een dag per week bijstand verlenen in het pastoraat.

Emeritaat

De gemeente heeft de predikant niet beroepen. „Een beroep brengt voor een gemeente meer verplichtingen met zich mee en het gaat om een kleine gemeente”, zegt ds. Van Reenen. Dat zorgt ervoor dat hij na zijn afscheid van de hhg te Urk niet langer dienstdoend predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) is. De predikant zal de bevoegdheden als van een emeritus ontvangen.

In het Friese Heerenveen, op een halfuur van Vledderveen, opende de HHK in januari vorig jaar een inloophuis. Dat staat los van Bij de Waterput, zegt ds. Van Reenen. „Er is wel sprake van onderlinge afstemming, maar niet van een formele band. Het inloophuis valt onder verantwoordelijkheid van de classis Noord van de HHK en Stichting Evangelisatie Heerenveen.”

Naast het evangelisatiewerk wordt de predikant een dag per week werkzaam als lector voor Bijbels Beraad M/V. Daar werkt hij aan een boek over pastoraat rondom het huwelijk, homoseksualiteit en de verhouding tussen man en vrouw.