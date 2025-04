Rusland werpt zich weer op als bemiddelaar tussen Iran en VS

De Amerikaanse president Donald Trump wil snel een nieuwe overeenkomst sluiten, maar het contact met Iran verloopt vooralsnog niet zoals gehoopt. Teheran weigert directe onderhandelingen zolang Washington doorgaat met het beleid van „maximale druk” en militaire dreigementen. Indirecte onderhandelingen zouden wel mogelijk zijn.

De VS trokken zich in 2018 onder Trump terug uit het atoomakkoord met Iran en legden dat land opnieuw sancties op. De VS, Rusland, China, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland sloten de deal met Iran in 2015. Deze beperkte het nucleaire programma van Iran in ruil voor sanctieverlichting.