Rubio: VS moeten defensie-uitgaven ook verhogen

De huidige afspraak is dat lidstaten 2 procent van hun bruto binnenlands product (bbp) uitgeven aan defensie. Een klein aantal landen houdt zich hier niet aan, tot grote ergernis van de VS. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde onlangs deze landen niet te beschermen als ze worden aangevallen.

Rubio zei dat de VS willen dat de NAVO „sterker en meer levensvatbaar” wordt. Daarvoor moeten de lidstaten volgens hem het voorbeeld van de VS volgen bij het prioriteit geven aan defensie. Een dergelijke stap vraagt harde keuzes van landen die gewend zijn veel geld in de verzorgingsstaat te steken, aldus Rubio. Hij wees erop dat zijn land die keuzes ook heeft gemaakt. De VS geven zelf ongeveer 3,4 procent van het bbp uit aan defensie.

De VS zijn lid van de NAVO en blijven in het militaire bondgenootschap, benadrukte Rubio op zijn eerste NAVO-bijeenkomst in Brussel. Hij veroordeelde de „hysterie” in Amerikaanse en buitenlandse berichtgeving over de Amerikaanse toewijding aan de NAVO.