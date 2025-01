Afdruk Onafhankelijkheidsverklaring VS voor 2,4 miljoen geveild

Met de Onafhankelijkheidsverklaring verklaarden dertien Britse koloniën in Noord-Amerika zich op 4 juli 1776 af te scheiden van Groot-Brittannië en werd het fundament gelegd voor de huidige Verenigde Staten. Het document, dat werd opgesteld door Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman en Robert Livingston, is daarna in verschillende drukken verspreid.