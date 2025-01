Gedreven steunpilaren nemen afscheid van comité Woord & Daad

Mens & samenleving In het zonnetje

Het in goede banen leiden van huis-aan-huiscollectes, het initiëren van kaartenverkoop, het organiseren van avonden in verpleeghuizen in de omgeving: Leen Los (76) uit Zwijndrecht was tot oudjaarsdag 2024 jarenlang comitélid voor Woord & Daad. Zijn afscheid wordt gemarkeerd met een bloemetje.