Negentigjarige De Bruine snoeit de bramenstruiken bij de dokter: „Snoeischaar vervoert hij op rollator”

Daarom verdient De Bruine een bos bloemen, vindt zijn dochter en plaatsgenoot, Connie Hout-de Bruine (55). Haar vader móét aan de slag als hij bijvoorbeeld bladeren ziet liggen. „Als hij ergens bladeren ziet liggen of onkruid ziet staan, komt hij op een later tijdstip terug om de boel op te ruimen. Ik zeg weleens: als het vandaag stormt, is het morgen netjes.”

Met zijn actieve houding is de negentiger anderen van dienst, signaleert Hout. „Mijn vader woont aan een pleintje met bejaardenhuizen. Rondom zijn huizenblok houdt hij de straat onkruid-, sneeuw- en bladervrij. En bij de dokter snoeit hij regelmatig takken die over de stoep hangen. Zijn snoeischaar vervoert hij dan op zijn rollator.” De Bruines werk valt ook anderen op, weet Hout. „Ik heb werkmannen van de gemeente een keer tegen elkaar horen zeggen: „Dat gedeelte kunnen we overslaan, dat houdt De Bruine bij.””

De negentigjarige Zeeuw krijgt waardering voor zijn werk, ziet zijn dochter. „Onlangs moest ik naar de dokter om wat medicijnen voor mijzelf op te halen. Ik wist dat mijn vader nog een zalf moest hebben, dus die wilde ik gelijk ook maar even afhalen. Maar toen zei de assistente dat ze die zalf al aan mijn vader had gegeven. Hij hoeft niet in de rij te staan, omdat ze zijn werk in de tuin waarderen.”