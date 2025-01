Turkse centrale bank verlaagt rente voor tweede keer op rij

De rente werd opnieuw verlaagd met 2,5 procentpunt en bedraagt nu 45 procent. Die stap kwam overeen met de verwachting van economen. De Turkse rente en de inflatie liggen nog altijd ver boven de niveaus die we in Nederland kennen. De inflatie kwam volgens de laatste cijfers over december uit op 44,4 procent. Daarmee is de stijging van het prijspeil flink minder ten opzichte van de piek van meer dan 75 procent vorig jaar. In de eurozone bedraagt de inflatie 2,4 procent en in Nederland 3,9 procent, volgens de Europese rekenmethode. Het huidige rentetarief in het eurogebied is 3 procent.

De Turkse centrale bank bepaalde daarnaast dat toekomstige rentestappen per vergadering worden bekeken en afhankelijk zijn van de dan beschikbare economische gegevens. Op de financiële markten wordt echter verwacht dat de centrale bank de rente ook in de komende vergaderingen verder gaat verlagen.

Turkije begon in juni 2023 met het verhogen van de rente om de torenhoge inflatie te bestrijden. De rente ging toen omhoog van 8,5 procent naar 50 procent. Dat gebeurde nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zijn bezwaren tegen hogere rentes had laten varen. Erdogan zag voorheen niets in de standaard economische praktijk van het verhogen van de rente om inflatie terug te dringen en ontsloeg meerdere centralebankpresidenten die daar anders over dachten.

Ook de Noorse centrale bank vergaderde donderdag over de rente. Die hield het rentetarief zoals verwacht onveranderd op 4,5 procent, het hoogste niveau sinds 2008. De Norges Bank houdt de rente hoog om de Noorse kroon te steunen, die flink in waarde is gedaald. De centrale bank herhaalde wel dat in maart waarschijnlijk wordt begonnen met het verlagen van de rente.

Volgende week vergaderen de Europese Centrale Bank (ECB) en de Amerikaanse Federal Reserve over hun rentetarieven. De ECB gaat de rente in het eurogebied naar verwachting verder verlagen, terwijl de Fed waarschijnlijk een rentepauze houdt.