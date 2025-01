DNB-president: ‘comfortabel’ met verwachte renteverlaging

Economie

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) voelt zich „comfortabel” met de verwachting op de financiële markten dat de Europese Centrale Bank (ECB) volgende week en in maart de rente verder gaat verlagen. Dat heeft Knot gezegd in een interview met persbureau Bloomberg op het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos.