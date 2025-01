Wat betekent staakt-het-vuren voor antisemitisme en pro-Palestijnse demonstraties?

Joden die worden bespuugd, uitgemaakt voor moordenaars of mishandeld. Studenten die moeten aangeven of ze het leger van Israël steunen of niet. Hans Weijel, vicevoorzitter van het Centraal Joods Overleg, somt moeiteloos recente voorbeelden van antisemitisme in Nederland op. Een dieptepunt vindt hij de Jodenjacht in november in Amsterdam, toen supporters van voetbalclub Maccabi Tel Aviv werden achternagezeten.

„We hopen dat de golf van antisemitisme die we de afgelopen maanden zagen afneemt door het akkoord en ‒cynisch gezegd‒ weer teruggaat naar het normale niveau”, zegt Weijel. „En we hopen dat we niet langer verantwoordelijk worden gehouden voor wat de Israëlische regering en het leger doet. Ik zeg altijd: Domme mensen halen dat door elkaar. Ze denken dat Joodse Nederlanders rechtstreeks kunnen bellen met Netanyahu.”

„Mensen denken dat Joden rechtstreeks met Netanyahu kunnen bellen” - Hans Weijel, vicevoorzittter van het Centraal Joods Overleg

Walgelijke berichten

Sinds 7 oktober 2023 is het aantal meldingen van antisemitisme enorm toegenomen, weet Naomi Mestrum, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Over twee maanden komt de organisatie, waar mensen een melding kunnen doen, met een rapport daarover.

Naomi Mestrum. beeld André Dorst

Net als Weijel hoopt Mestrum dat het antisemitisme afneemt door het staakt-het-vuren, dat woensdagavond werd beklonken in Qatar. Vooralsnog merkt ze daar echter niets van. „Als Israël volop in het nieuws is, heeft dat altijd een effect op het aantal meldingen. Dat zien we nu ook. Er komen de meest walgelijke berichten binnen.”

Ze leest voor uit een recente mail die ze toevallig voor zich heeft. De afzender noemt Joden daarin „de meest smerige wezens op de aardkloot”. Hij laat verder weten dat „de Joodse monsters die de Palestijnse staat bezetten het verdienen om te worden geëlimineerd”. Mestrum: „Dit soort berichten krijgen we aan de lopende band.”

„Haatberichten krijgen we aan de lopende band” - Naomi Mestrum, directeur CIDI

Onvrijheid

Wat ook sterk toenam sinds 7 oktober 2023 is het aantal pro-Palestinademonstraties. Worden die massaal geannuleerd nu er een bestand is tussen Israël en Hamas? Nee, stelt Esther van der Most, directeur van stichting Plant een Olijfboom. „Wij vragen aandacht voor de onvrijheid en het onrecht waarin Palestijnen leven. Daar zullen wij niet mee stoppen. Het is ontzettend belangrijk dat er een einde komt aan de bombardementen door Israël. Maar dat betekent nog niet dat er vrijheid is voor de mensen in Palestina.”

Agenten grijpen in bij een pro-Palestinademonstratie in Amsterdam. beeld ANP, Ramon van Flymen

Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er tot nu toe ongeveer 45.000 Gazanen omgekomen tijdens het conflict. Op basis van een artikel in The Lancet schat Van der Most dat het werkelijke aantal slachtoffers minstens vijf keer zo hoog is. Het verschil heeft volgens haar te maken met het ingestorte gezondheidssysteem, waardoor registratie minder goed mogelijk is.

Plant een Olijfboom houdt op haar website een overzicht bij van de geplande acties. Naast een dagelijkse demonstratie op de Dam staan de komende drie weken twaalf acties in Nederland gepland. „We hebben niet gehoord van demonstraties die stoppen door het bestand”, zegt Van der Most. „Iedereen is ervan doordrongen dat een staakt-het-vuren noodzakelijk is, maar niet het antwoord. Een einde aan de bezetting is nodig, waardoor gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid kunnen ontstaan.”