Doopdienst met meer dan tweeduizend dopelingen in Thailand

Hij ruilde in 2015 het pionierswerk in Thailand in voor zendingswerk voor de organisatie GlobalRize vanuit Nederland. Dr. Marten Visser verbleef met zijn vrouw vijftien jaar in Thailand. Nog steeds is hij nauw betrokken op de verspreiding van het Evangelie in dit land. Begin december was hij getuige van een doopdienst met maar liefst 2117 dopelingen. „In de geschiedenis van de kerk van Thailand is zo’n massale groei nooit voorgekomen.”

Dr. Marten Visser. beeld RD, Anton Dommerholt

Een doopdienst met 2117 dopelingen. Hoe kan de Thaise kerk zo hard groeien?

„Het kerkgenootschap dat deze doopdienst hield, heeft zo’n 220 evangelisatieteams die van dorp tot dorp trekken om het Evangelie te delen. Als ze in een plaats ontvangen worden, blijven ze daar een halfjaar wekelijks komen, totdat er een huiskerk ontstaat. Het is indrukwekkend hoe eenvoudig de boodschap van deze evangelisatieteams is: „Jezus Christus en Die gekruisigd”. Dat is de grondslag van het Evangelie waar ze steeds weer over vertellen. Er is een vast vertrouwen in de macht van God, waardoor er wonderen gebeuren en mensen tot verandering komen.

Het aantal huisgemeenten blijft al jaren groeien. Evangelisatieteams nodigen nieuwe gelovigen om de paar maanden uit voor een doopdienst op een centrale plek in het land. Voor jonggelovigen is het bemoedigend om daar te zien dat zij niet de enige christenen zijn. In hun eigen dorp zijn zij vaak een van de weinigen die geloven in Jezus.”

Wanneer begon deze groei?

„In 2016 overleed de Thaise koning en volgde er een periode van nationale rouw. In dat jaar wilde een Thaise voorganger ­—Somsak geheten– duizend mensen met Kerst uitnodigen om voor hen het Evangelie uit te leggen. Vanwege de rouwperiode mocht dat niet. Somsak besloot de kerstboodschap aan groepen van zo’n veertig mensen te brengen. Vanaf die tijd ontstonden er kleine huisgemeenten.”

Samen met uw vrouw woonde u een doopdienst bij. Hoe gaat dat eraan toe?

„Grote partytenten en duizenden stoelen worden bij een meer klaargezet. Bezoekers uit verschillende provincies komen in busjes aan. Het zijn voornamelijk de dopelingen en leiders van huiskerken die op de samenkomst afkomen en niet zozeer familie- of gemeenteleden. Bij de dienst die wij bijwoonden, doopten drieëndertig predikanten elk zo’n zeventig mensen. Mijn vrouw en ik deelden honderden handdoeken uit.”

Er kleven volgens u ook gevaren aan de stormachtige groei van huisgemeenten in Thailand. Kunt u er wat noemen?

„De huisgemeenten staan apart van de nationale kerk en daardoor bestaat het gevaar van scheefgroei. Zij dopen bijvoorbeeld alleen in de Naam van Jezus, en niet in de Naam van de Vader en de Heilige Geest. Somsak kwam geïsoleerd tot geloof en is zelf als voorganger aan de slag gegaan. Hij las in Handelingen een aantal keer dat er „in de Naam van Jezus” gedoopt werd, en ging dat toen zelf ook doen.

Daarnaast heb ik zorgen over de leiding van deze huisgemeenten. Het gaat goed zolang evangelisatieteams deze gemeenten blijven bezoeken, maar daarna komt een huisgemeente onder leiding van een districtskerk te staan. Een voorganger daarvan heeft soms wel honderd huiskerkleiders onder zich, maar dat is niet te doen.”

Hoe is de situatie voor christenen in Thailand?

„Thailand is een boeddhistisch land waar vrijheid van godsdienst is. Soms ontstaan er conflicten in een familie als kinderen christen worden. Dat heeft hiermee te maken: dagelijks geven vrouwen eten aan monniken van boeddhistische tempels, in de veronderstelling dat daarmee goed karma (levenslot, LH) doorgegeven wordt aan overleden voorouders. Ouders die hun kind christen zien worden, maken zich zorgen over wie hen na hun overlijden van eten zal voorzien.

In een gemiddelde Thaise kerk behoort twee derde van de bezoekers tot de eerste generatie christenen. Opvallend is dat Handelingen het populairste Bijbelboek onder hen is. Ze herkennen zich in de eerste kerkgeschiedenis. Er zijn christenen die naast hun gewone werk zo’n duizend huisbezoeken per jaar afleggen.