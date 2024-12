Mantelzorger kookt voor eenzame ouderen

De Boer en Schilperoort werken al tien jaar samen om ouderen in de buurt te helpen. Ze begonnen allebei bij het Rode Kruis in Schouwen-Duiveland. Daar begeleidden ze studenten die ouderen in de buurt hielpen voor hun maatschappelijke stage. Met elkaar organiseerden en kookten ze maaltijden voor het project Tafel in de buurt. Tegenwoordig organiseert het Rode Kruis deze evenementen niet meer. Maar De Boer en Schilperoort doen het nu zelf.

„Naast haar vrijwilligerswerk voor ouderen is De Boer ook mantelzorger voor haar zus die sinds kort in een verzorgingstehuis zit”, vertelt Schilperoort. „Elke middag zoekt ze haar op in ’t Opper in Bruinisse. Ze drinken samen een kop koffie, gaan naar buiten voor een wandeling of ze nemen deel aan de activiteiten in de recreatiezaal. Daarnaast zorgt Betsie onder andere voor de kleding en de financiële zaken van haar zus.”

En al die activiteiten doet De Boer ondanks de zorgen die ze thuis heeft, zegt Schilperoort. Haar man is al ruim acht jaar ernstig ziek en ligt veel op bed. Betsie is daarom ook zijn mantelzorger. „Hij heeft goede en slechte dagen, maar de zorg komt op Betsie terecht.”

„Toch kan je altijd een beroep doen op Betsie”, zegt Schilperoort. „Ze is behulpzaam en denkt vooruit. Na elke maaltijd van het project ”Tafel in de buurt” overleggen we voor de volgende eetmoment. Betsie heeft dan soms de producten al in huis omdat ze heeft gezien dat die in de reclame waren.”