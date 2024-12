Elna Moerdijk schiet gevluchte Oekraïner te hulp. „Ze staat altijd open voor vragen”

Aan het begin van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, in 2022, kwam er een vluchtelingenstroom richting Nederland. Al snel nam Moerdijk tijdelijk twee Oekraïense vrouwen in huis. Maar daar bleef het niet bij. Na een paar weken regelde Moerdijk voor andere Oekraïners allerlei zaken die ze nodig hadden om in Nederland te kunnen verblijven.

Ze helpt de vluchtelingen bij het regelen van verzekeringspassen en bankpassen en maakt de mensen wegwijs in Heinkenszand en Nieuwdorp. „Ook gaat ze bijvoorbeeld met hen mee naar de tandarts of het ziekenhuis”, vertelt Kraamer. „Ze fungeert inmiddels als tussenpersoon voor de vluchtelingen en de gemeente.”

Moerdijk regelt ook dat de vluchtelingen mee kunnen gaan naar de kerkdienst, zegt Kraamer. Zo zorgt ze voor vervoer naar de kerkdiensten zodat de Oekraïners naar een vertaalde kerkdienst kunnen luisteren.

Daarnaast organiseert ze af en toe een uitje voor de vluchtelingen. Ze zijn bijvoorbeeld een dagje wezen varen door de Middelburgse grachten.

Moerdijk heeft een gezin, maar dat houdt haar niet tegen om klaar te staan voor de Oekraïners. Ze staat altijd open voor vragen, zowel van de vluchtelingen zelf als van de plaatselijke gemeente. „Die kunnen gaan van vragen over verzekeringen tot waar ze een winkel kunnen vinden”, zegt Kraamer. „Wanneer er nieuwe mensen komen vanuit Oekraïne brengt Elna ze een welkomstpakket om ze welkom te heten.”