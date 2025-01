Pioniersplek De Stroom wijkgemeente protestants Kampen, lutherse gemeente Alkmaar sluit – en ander plaatselijk kerknieuws

De Stroom Kampen

Pioniersplek De Stroom wordt de vierde wijkgemeente van de protestantse gemeente in Kampen. Komende zondag worden zeven ambtsdragers bevestigd.

De Stroom komt voort uit een initiatief in 2009 vanuit de Broederkerk (Gereformeerde Bond) om als kerk present te zijn in de nieuwbouwwijk Het Onderdijks en eens in de maand een laagdrempelige dienst te houden in basisschool Het Stroomdal. Dat is nog steeds de locatie van de pioniersplek, die in 2019 ontstond.

Elke eerste en derde zondag van de maand houdt de missionaire geloofsgemeenschap nu een reguliere dienst. In de samenkomst op de tweede zondag is er ruimte voor een getuigenis of een persoonlijk verhaal. Gemeenteleden kunnen dan „iets delen over hun leven en over bepalende momenten in hun leven met God”. Op de vierde zondag is er een open inloop met het karakter van een (grote) kring waarbij de bezoekers elkaar ontmoeten rond de Bijbel en ruimte nemen om met elkaar te bidden en te zingen.

Naar De Stroom komen wekelijks ongeveer 150 vaste bezoekers en circa 100 kinderen. Van hen woont het merendeel in de wijken Het Onderdijks en Stationskwartier, aldus missionair ouderling Gerrit van der Kolk. Naast de samenkomsten zijn er activiteiten als TienerStroom (ontmoeting rondom de Bijbel voor tieners), een tienersoos, Food & Faith voor de oudere tieners („gezellig (on)gezond eten en daarna doorpraten”) en huiskringen. Omdat de pioniersplek „het missionaire verlangen heeft om door relaties Gods Koninkrijk uit te breiden” heeft ze behalve een Alpha-cursus ook activiteiten die niet expliciet christelijk zijn en waarbij de hele buurt welkom is, zoals een kledingruil-party, een stroombaltoernooi en een mountainbike-toertocht.

Luthers Alkmaar

De evangelisch-lutherse gemeente in Alkmaar houdt zondag (19 januari) haar laatste kerkdienst.

De laatste jaren waren er nog twee diensten per maand. De gemeente heeft onvoldoende menskracht om die in stand te houden, zegt woordvoerster Petra Schreiber. „De gemiddelde kerkganger is 80-plus en doorgaans zijn er, met de organist meegeteld, zo’n tien kerkgangers. Er moet voor de diensten simpelweg veel werk verzet worden voor weinig mensen, dat gaat niet langer.”

Het kerkgebouw aan de Oudegracht, dat in 1692 in gebruik werd genomen, blijft voorlopig beschikbaar voor de oecumenische viering op de eerste zondag van de maand, onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke Raad van Kerken. In het toeristenseizoen is de kerk elke vrijdag van 11.00 tot 14.00 uur voor bezichtiging geopend, vanaf de eerste kaasmarkt in mei.

Het stoppen van de kerkdiensten betekent niet het einde van de ruim 140 leden tellende lutherse gemeente. Een Bijbelkring en een gespreksgroep blijven bestaan. Ook wordt gedacht aan een maandelijkse ouderenmiddag in Het Swaenennest naast de kerk, het gebouw van de lutherse diaconie.

De lutherse gemeente, die begin zeventiende eeuw werd gesticht, is sinds twee jaar een zogeheten huisgemeente van de evangelisch-lutherse gemeente in Amsterdam. De meeste organisatorische en administratieve taken, waaronder ook het beheer van het kerkgebouw, worden vanuit het kerkelijk bureau in Amsterdam uitgevoerd.

Er bestonden plannen om de kerk en aangrenzende panden te verduurzamen, maar na een dure asbestsanering wordt daar voorlopig van afgezien.

Ngk Veenendaal

De Nederlandse gereformeerde kerk (Ngk) Veenendaal en Poortkerk West zijn sinds 1 januari gefuseerd en samen verdergegaan onder de nieuwe naam Nederlandse gereformeerde kerk Veenendaal-Poortkerk.

Het besluit markeert een belangrijke stap in de geschiedenis van beide gemeenten, laten ze weten. „Vanaf december 1948 zijn er kerkdiensten belegd in Veenendaal door de raad van de gereformeerde kerk te Ede, destijds in het O.C.B. gebouw aan de Sandbrinkstraat. De gereformeerde kerk vrijgemaakt Veenendaal is een aantal jaren daarna geïnstitueerd, op 21 juni 1951. In de periode daaropvolgend werd gebruikgemaakt van het Elthetogebouw van de hervormde gemeente. Vanaf 1968 beschikte de gemeente over een eigen gebouw, ”De Poortkerk”. Het gebouw werd een aantal keren uitgebreid. Eerst, in 1992, de kerkzaal en een deel van de vergaderzalen en daarna werd, in 1999, het zalencentrum toegevoegd. Bovendien werd aan de buitenkant het uiterlijk van de kerk veranderd. Na een periode van voortdurende groei zijn de beide gemeenten vanaf 1 januari 2004 als zelfstandige gemeente geïnstitueerd omdat de gemeente met meer dan 1100 zielen te groot werd voor één gemeente. De verwachte verdere groei bleef uit, maar beide gemeenten bleven aan elkaar verbonden omdat ze beide gebruik bleven maken van kerkgebouw De Poortkerk. Groei was er niet meer en het aantal zielen liep in beide gemeenten terug. Vanaf 2023 is gestart met gezamenlijke diensten en gezamenlijk kinderwerk. Dit heeft geleid tot de fusie waarna er één gemeente is ontstaan met 750 zielen.”