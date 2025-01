Hhg Nederlangbroek houdt diensten in Sint-Agneskerk Cothen, en ander plaatselijk kerknieuws

Hhg Nederlangbroek

De hersteld hervormde gemeente (hhg) Nederlangbroek houdt sinds de jaarwisseling, voorlopig voor een proefperiode van drie maanden, haar diensten in de Sint-Agneskerk van de protestantse gemeente in Cothen. De diensten zijn ’s middags en ’s avonds, omdat de protestantse gemeente ’s morgens in de kerk haar eredienst houdt.

De hhg, in 2004 ontstaan vanuit de hervormde gemeente van Nederlangbroek, kwam tot aan de coronaperiode samen in de Ludenkapel van de vrijzinnigen in Doorn, eveneens ’s middags en ‘s avonds. Daarna was tot de jaarwisseling de Gisbertus Voetiusschool in Doorn de plaats van samenkomst. De hhg telt 51 leden en doopleden uit Nederlangbroek en omgeving, aldus ouderling-scriba W.F. van der Kooij.

Kerken Noordoostpolder

De voormalige Sint-Isidoruskerk in Nagele is nu een museum. beeld RD, Anton Dommerholt

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder willen 24 kerkgebouwen aanwijzen als „beeldbepalend element”. Deze status zorgt ervoor dat sloop alleen mogelijk is met een omgevingsvergunning.

„Kerkgebouwen geven identiteit aan de omgeving, als bakens in het landschap of herkenningspunten. Zeker in de Noordoostpolder, in Emmeloord en de dorpen, waar ze bewust zijn gebouwd als onderdeel van het ontwerp van de polder”, aldus het college. „Hoewel de gemeente een faciliterende en juridische rol speelt, blijft behoud en hergebruik van kerkgebouwen vooral de verantwoordelijkheid van de eigenaren.”

Uit een inventarisatie bleek dat inmiddels 19 van de 49 kerkgebouwen in de Noordoostpolder zijn herbestemd. „De trend van ontkerkelijking en het verder leegkomen van kerken is daarmee nog niet ten einde”, stelt het college. „In de komende vijftien jaar gaan naar verwachting nog 20 kerkgebouwen uit religieus gebruik.”

Het liefst ziet het college dat kerkgebouwen een maatschappelijke functie houden doordat ze worden gebruikt voor onder meer culturele evenementen, educatieve programma’s en sociale diensten. Ook combinaties van cultuur, horeca, zorg en wonen zijn denkbaar. Wanneer dat allemaal niet mogelijk is, ondersteunt de gemeente herbestemmingsprojecten voor commerciële ruimtes (restaurants, galeries, winkels of kantoren). „Wel toetsen we of de historische en architectonische integriteit van het gebouw behouden blijft.” De vierde en laatste „trede op de voorkeursladder” is omvorming naar woningen. „Wel met behoud van –en respect voor– de unieke architectonische kenmerken van het kerkgebouw.” Sloop wordt alleen overwogen als uitzondering en allerlaatste optie, „wanneer het gebouw onveiligheid of overlast geeft of niet te redden valt”.

”Onder de Wieken” Hoek

De protestantse gemeente in Hoek (bij Terneuzen) en de protestantse gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil gaan samen verder als ”protestantse gemeente Onder de Wieken”. Een korte viering in de kerk in Hoek was eerder deze maand het officiële begin.

De naam van de fusiegemeente, die ruim 930 leden telt, heeft een dubbele lading. Het kerkgebouw in Hoek staat letterlijk onder de wieken van een monumentale korenmolen. Het gemeentelid dat de naam bedacht gaf de volgende motivatie: „De molen zou voor Christus kunnen staan, het meel voor het brood dat wij breken. De vier wieken staan voor de kerken die nu samengaan en de wind die de wieken aandrijft voor de Heilige Geest die ons gaande houdt in ons leven. De molen geeft ook wat beschutting tegen de wind en daar „onder de wieken” is het goed toeven!” Voorganger ds. S. (Saskia) Ketelaar verwees in de viering bovendien naar Psalm 91:4, waarin over God als de Allerhoogste wordt gezegd: „Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht”.

Het initiatief voor de fusie lag bij de gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil. Het kerkbezoek liep er terug en het werd steeds lastiger om kerkenraadsleden te vinden. De voorzichtige samenwerking kwam in een stroomversnelling door de verkoop van de kerkgebouwen in Philippine en Sluiskil. De kerk in Sas van Gent was al eerder verkocht. Sinds Palmpasen 2023 werden de erediensten al gezamenlijk gehouden. De gemeenteleden van Philippine-Sas van Gent-Sluiskil waren daarvoor te gast in Hoek. Hun gemeente ontstond in 1995 uit de samenwerking tussen de (toen nog) hervormde gemeente van Sluiskil en de al bijna twee eeuwen oude combinatie Philippine-Sas van Gent.