Christelijke gereformeerde kerk Boskoop 125 jaar, kapel Hulshorst 75 jaar – en ander plaatselijk kerknieuws

Kapel Hulshorst

De hervormde kapel in Hulshorst (gemeente Nunspeet) bestaat 75 jaar. Hervormd Hulshorst is onderdeel van de hervormde gemeente van Nunspeet. Sinds 1991 is ze daar een wijkgemeente van. Na de Tweede Wereldoorlog groeide het aantal kerkgangers uit Hulshorst en werd steeds meer de behoefte aan een eigen gebouw gevoeld. De kapel werd op 20 december 1950 in gebruik genomen. Dit jaar zijn er diverse jubileumactiviteiten. De officiële herdenking heeft op 20 december plaats.

Cgk Boskoop

De christelijke gereformeerde kerk in Boskoop bestaat 125 jaar. Dat jubileum is zaterdag gevierd tijdens een feestelijk samenzijn van de gemeente. Zondag was er een bijzondere dienst, die werd geleid door een van de oud-predikanten, ds. A.P. van Langevelde. Hij doet momenteel pastoraal werk in de gemeente, omdat de predikantsplaats sinds een jaar vacant is. In de dienst werd „de Heere God gedankt voor Zijn zegeningen”, aldus de kerkenraad.

De gemeente telt 134 leden, van wie 85 belijdend. Meer dan een eeuw kwam ze samen in een kerk aan de Nieuwstraat. Daarin zijn nu appartementen gebouwd. Na jarenlang sparen verhuisde de gemeente in 2011 naar een nieuw kerkgebouw aan de Parklaan, op een centralere plek in het dorp. De naam van de kerk is Open Poort; een steen in de hal verwijst daarbij naar Genesis 28:17.

Zorgwoningen in Ewijk

De voormalige rooms-katholieke Johannes de Doperkerk in Ewijk (gemeente Beuningen) krijgt een nieuwe bestemming. Een echtpaar dat in Weurt al een gezinshuis (Meander) heeft voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en/of gedrags- en ontwikkelingsproblemen, wil er onder de naam Meander XL woonplekken en een sociale onderneming creëren voor jongeren die hun gezinshuis ontgroeien.

In het schip van de kerk worden zestien zorg-wooneenheden gebouwd voor jongeren die er met enige begeleiding zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast is ruim 800 vierkante meter beschikbaar voor andere functies „die ten goede komen aan de lokale gemeenschap”. Vastgoedontwikkelaar Everywhere4U denkt aan zorggerelateerde bedrijven zoals een tandarts, een fysiotherapeut of een andere zorgverlener. „Maar we bieden ook ruimte aan lichte horeca, zoals een sfeervol koffiehuis of een lunchroom.”

De kerk, een rijksmonument, werd in 1916-1917 gebouwd in neoromaanse stijl. In juni 2021 werd er de laatste eucharistieviering gehouden.

Dorpskerk Opheusden

De Dorpskerk te Opheusden, plaats van samenkomst van de hersteld hervormde gemeente Opheusden. beeld RD, Anton Dommerholt

De hersteld hervormde gemeente in Opheusden houdt op 31 mei een open middag ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van haar kerkgebouw, de Dorpskerk.

Ds. R. van de Kamp, predikant van de gemeente, zal een brochure (magazine) naar aanleiding van het jubileum overhandigen aan burgemeester A.J. Kottelenberg van de gemeente Neder-Betuwe. Daarna zijn er rondleidingen door de kerk en is er een puzzeltocht voor kinderen in de kerk. Verder worden in de kerk drie thema’s nader toegelicht: ds. A. van Herwaarden, de predikant die op zondag 29 juli 1855 tijdens de middagdienst dodelijk werd getroffen door de bliksem, de Tweede Wereldoorlog en de in de Dorpskerk aanwezige graven.

In 1524 werd de eerste steen gelegd voor het kerkgebouw, dat de eeuwen daarna overigens bepaald niet ongeschonden doorstond. Zo werd de oorspronkelijke toren aan de westzijde van de kerk in 1940 verwoest. Gedurende de oorlog liep het kerkgebouw nog meer schade op, onder meer door een brand in 1944.

In 2004, bij de totstandkoming van de Protestantse Kerk in Nederland, bleef de gemeente intact; sindsdien behoort ze tot de Hersteld Hervormde Kerk.