Crematies tientallen euro’s duurder in 2025

De site met informatie over uitvaarten onderzocht de tarieven van 119 crematoria. Volgens Uitvaart.nl, dat zelf ook uitvaarten verzorgt, zijn er veel regionale verschillen. In Friesland stegen de gemiddelde prijzen voor een crematie met auladienst het hardst, met bijna 140 euro. In Utrecht werden crematies gemiddeld nog geen 60 euro duurder, de kleinste prijsstijging.

Een crematie kost gemiddeld 1641 euro. De duurste provincie voor een crematie met dienst is Overijssel, het goedkoopst is Flevoland. Bij de prijsverschillen tussen crematoria speelt ook mee dat sommige er standaard een koffietafel bij aanbieden, terwijl andere locaties ook de mogelijkheid hebben om alleen een auladienst bij de crematiedienst te nemen. Uitvaart.nl ging bij het onderzoek naar tarieven uit van de laagst mogelijke prijzen per crematorium.

„Technische” crematies, zonder dienst, zijn gemiddeld 27 euro duurder geworden tot een prijs van 801 euro.

„Met de inflatie van de afgelopen jaren zijn er ook hogere cao-afspraken gemaakt in de branche. En veel crematoria gebruiken gas”, legt Peter van Schaik, directeur en eigenaar van Uitvaart.nl uit. Toch vindt hij het wonderlijk dat crematies alleen maar duurder worden, terwijl er de afgelopen decennia steeds meer crematoria zijn bijgekomen in Nederland. Hij vermoedt dat in sommige regio’s weinig prijsconcurrentie bestaat, omdat vrijwel alle crematoria in handen zijn van dezelfde organisatie.