Ook melkveebedrijven geblokkeerd om MKZ

De betrokken melkveebedrijven hebben de afgelopen zes weken koeien uit Duitsland geïmporteerd. Op last van landbouwminister Femke Wiersma worden ze gescreend door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Een van de betrokken boerderijen is een melkveebedrijf in Putten. Maandag gingen geruchten dat het bedrijf geruimd zou worden, maar dat is niet het geval. Een eerste onderzoek wijst uit dat het vee niet besmet is, bevestigt een bron uit de sector tegenover het Reformatorisch Dagblad.

Een woordvoerder van de NVWA bevestigt dat melkveebedrijven worden onderzocht, maar geeft verder geen details. Hij verwijst naar het ministerie, dat later met berichtgeving zal komen.