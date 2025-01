Strafzaak ex-advocaat Inez Weski op eerste openbare rechtszitting

Weski zal niet bij de zitting aanwezig zijn. „Het is een regiezitting en de belasting voor haar moet zo min mogelijk zijn”, zegt advocaat Geert-Jan Knoops, die haar samen met zijn vrouw Carry bijstaat. „Bij de inhoudelijke zittingen zal dat anders zijn.”

Weski (69) zou berichten tussen Taghi en leden van zijn organisatie - zijn oudste zoon en nog een familielid - hebben doorgegeven. Dat zou ze echter - volgens gekraakte cryptoberichten - niet helemaal naar wens van de familie hebben gedaan. Daarom is een neef en tevens advocaat van Taghi ingevlogen. Hij zou in 2021 maandenlang berichten van Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught hebben doorgespeeld naar de organisatie, en is daarvoor begin 2023 veroordeeld tot 5,5 jaar cel.

Tijdens de rechtszaak tegen Youssef kwam ook Weski’s naam naar voren als mogelijke boodschapper. Ze ontkende dit met klem.

In april 2023 werd Weski opgepakt. Het nieuws sloeg in als een bom. Weski was tientallen jaren advocaat en genoot een aanzienlijke reputatie.

De rechtbank was toen nog bezig met de strafzaak Marengo. Taghi is inmiddels veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor onder meer het geven van een reeks moordopdrachten. Zijn zaak loopt momenteel in hoger beroep. Nadat Weski hem als cliënt door haar eigen strafrechtelijke problemen moest laten vallen, volgden nieuwe advocaten elkaar in rap tempo op.

Weski zat 41 dagen in voorarrest. Na een jaar volledige radiostilte publiceerde zij het boek Het geluid van de stilte, over haar ervaringen als verdachte.

Over de inhoud van de verdenkingen heeft zij tot dusver gezwegen, ook in het boek. Zij acht zich volledig gebonden aan haar geheimhoudingsplicht en doet geen enkele mededeling over contacten met haar clientèle. Dit zal naar verwachting ook een centraal thema in haar verdediging zijn.