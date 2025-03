Infecteert de tijdgeest ook de SGP?

Opnieuw heeft de SGP-kiesvereniging te Vlissingen een persbericht uitgestuurd over een voorgestelde wijziging van het SGP-beginselprogramma, die tijdens de komende partijdag behandeld moet worden.

Het voorstel is nu om artikel 10 van het beginselprogramma te wijzigen. De belangrijkste wijziging is dat de zinsnede dat „het zitting nemen van de vrouw in politieke organen strijdig is met haar roeping” in feite wordt geschrapt en dat dit in plaats daarvan wordt overgelaten aan het eigen geweten. In het RD-artikel van 19 maart heeft Vlissingen het over „gewetensvrijheid”.

De betekenis van gewetensvrijheid is: „het recht om door geen uitwendige macht gedwongen te worden tot het doen van wat het geweten ons beslist verbiedt” (Winkler Prins). De betekenis die ‘Vlissingen’ aan dit woord geeft is echter: eenieder doet wat goed is in eigen ogen. Dat wijkt nogal af van de echte betekenis van het woord. De Bijbel leert ons dat we horen te luisteren naar wat God wil en niet onze eigen wil moeten volgen.

Dat er al vele jaren binnen de SGP verschillend gedacht wordt over de uitleg van Gods Woord met betrekking tot de verhouding van man en vrouw is niet nieuw, maar de argumenten voor onze standpunten dienen áltijd op de Bijbel gegrond te zijn. In deze bijdrage willen we vanuit de Bijbel enkele argumenten noemen waarom de SGP het huidige beginselprogramma dient te handhaven.

Scheppingsorde

In Genesis 1 en 2 lezen we van de schepping en de orde –ook de positie van man en vrouw– die God daarin voor altijd heeft vastgesteld. Adam krijgt in Eva een hulp, Eva in Adam een hoofd. In die orde bewijst God Zijn goedheid en wijsheid (zie het gebed in het huwelijksformulier). Man en vrouw zijn geschapen als een eenheid. Beiden zijn ze beelddrager Gods en daarom allereerst verantwoordelijk tegenover hun Schepper. Verder zijn ze aan elkaar gelijkwaardig. Samengevat: de schepping van man en vrouw drukt harmonie uit, waarin de man het hoofd is van de vrouw.

Orde man en vrouw geen gevolg van zondeval

Ook over deze orde sprak de Heere: „En zie, het was zeer goed” (Genesis 1:31). Dus niet alleen de gelijkwaardigheid van man en vrouw is zeer goed, maar ook dat de man het hoofd is van de vrouw. Dat is dus geen gevolg van de zondeval, maar het behoort tot Gods scheppingsorde. Harmonie en hiërarchie zijn twee sleutelwoorden. Hoewel de woorden uit 1 Timotheüs 2:11-15 vooral gaan over de christelijke gemeente, gaat de strekking ervan over het gehele maatschappelijke leven. Dus thuis, in de kerk en ook in de politiek.



De scheppingsorde is niet tijdgebonden. Buigen wij daar nog onder? Of gaan we geleidelijk mee met de tijdgeest?

Vrouwen

In de discussie verwijst men vaak naar enkele vrouwen in de Bijbel die volgens sommigen politiek actief geweest zouden zijn.

In Spreuken 31 staat het loflied op de deugdzame vrouw: een vrouw die actief is en diverse verantwoordelijkheden heeft. Het is opvallend dat in dit hele hoofdstuk het gezin centraal staat en dat de vrouw daar veel voor doet. Ze doet ook iets niet: ze zit niet in de poort, ze neemt niet deel aan het bestuur en de rechtspraak van de stad; haar man doet dat wel. De ijverige vrouw uit Salomo’s lied neemt dus niet deel aan de politiek.

Debora wordt ook naar voren geschoven als een voorbeeld van een vrouw in de politiek. De lange reeks van dertien richters wordt onderbroken door één vrouw. Uit Richteren 4 blijkt dat Debora raad geeft aan de Israëlieten die met vragen tot haar komen. Ze onderwijst het volk als een moeder in Israël, maar regeert niet als een vorstin over het volk. Koning Jabin regeert en vormt dus de feitelijke regering. Ook neemt Debora geen leiding in de strijd; dat doet Barak.

Een treffend voorbeeld van een vrouw die een politieke functie wenste, is Mirjam. In Numeri 11 lezen we dat God aan Mozes opdracht gaf om zeventig mannen aan te stellen om samen met hem de last van het volk te dragen. Dat waren allemaal mannen. Mirjam zag dat ze geen plaats kreeg onder de zeventig. In Numeri 12 lezen we dan dat Mirjam zegt: „Heeft dan de HEERE maar alleen door Mozes gesproken? Heeft Hij ook niet door ons gesproken?” In hetzelfde hoofdstuk lezen we dat Mirjam voor deze daad met melaatsheid gestraft is.

Laten we samen buigen voor Gods Woord

Ongewijzigd

Opvattingen van mensen verschuiven onder invloed van de tijdgeest, maar de Bijbel verandert niet, omdat God niet verandert. De SGP heeft haar standpunt over de verhouding man en vrouw uitgebreid uitgelegd. Al in 1984 en ook in 2006 werd hierover nagedacht en werden er brochures, onder andere ”Man en vrouw schiep Hij hen”, uitgegeven waarin het SGP-standpunt verwoord werd. De argumenten die in bovengenoemde brochure zijn aangevoerd, weerlegt Vlissingen niet.

Artikel 7 én artikel 10 van het beginselprogramma behoren dan ook ongewijzigd te blijven bestaan én te worden gehandhaafd. Het voorstel om artikel 10 te wijzigen zorgt voor onnodige verdeeldheid: laten we samen buigen voor Gods Woord en bidden om Zijn hulp en leiding in het politieke werk.

De auteurs zijn bestuurlijk actief in de SGP.