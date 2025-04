Faber staat ‘100% achter’ lintjes voor asielvrijwilligers

Faber erkent dat ze tijdens dat debat er „te vaak” op heeft gewezen waarom ze haar handtekening niet wilde zetten. „En dat betreur ik.” De PVV’er weigerde te tekenen voor de lintjes omdat ze dat niet vond stroken met het strenge asielbeleid dat ze wil voeren.

Woensdagochtend wordt de minister naar de Kamer geroepen om in een debat verantwoording af te leggen over de gang van zaken. Oppositiepartijen vinden dat de eenheid van kabinetsbeleid ver te zoeken is. In Den Haag wordt dat als een politieke doodzonde gezien.

Het is „blijkbaar niet voldoende overgekomen” dat Faber de handtekeningen van Uitermark en Schoof onderschrijft, stelt de minister. Ze verzekert dat er „volledige eenheid van kabinetsbeleid is”. Faber vermeldt in haar brief dat ze deze mede namens Schoof heeft opgesteld.

Dinsdagavond was er een overleg tussen de coalitiepartijen en de partijloze premier Schoof over de ophef en het aanstaande debat.

„Ik ben als minister geen stempelmachine, als ik er niet voor wil tekenen, dan ga ik niet tekenen”, zei Faber toen het onderwerp dinsdag tijdens het Vragenuur ter sprake kwam. Oppositiepartijen vonden haar houding halsstarrig en ergerden zich dat ze vragen niet beantwoordde.

Meerdere oppositiepartijen - waaronder het CDA en de ChristenUnie - hebben gedreigd met een motie van wantrouwen. Faber heeft de steun van een deel van de oppositie nodig om haar strenge asielwetten door de Eerste Kamer te krijgen.

De kritiek kwam ook uit de coalitie. Zo was Nicolien van Vroonhoven van NSC dinsdag „nog niet helemaal overtuigd” dat het kabinet in deze kwestie met één mond sprak. Woensdag moet dat wel duidelijk blijken bij het debat, vond de duofractievoorzitter. Ze antwoordde niet vol overtuigd op de vraag of NSC nog achter Faber stond: „Het is niet dat we haar niet steunen.”

Zelfs staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie en Veiligheid) - ook in het kabinet namens PVV - zei tegen de pers dat ze vond dat Faber geen eenheid van kabinetsbeleid uitstraalde.