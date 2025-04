Wegzakken kant van Valkenburgse Meer mogelijk niet te stoppen

Binnenland

Het is volgens de Veiligheidsregio Hollands Midden nog onduidelijk of het verder wegzakken van de kade van het Valkenburgse Meer kan worden gestopt. Een stuk wal van 150 bij 20 meter is al afgebrokkeld. Als er een gat in de kade ontstaat, kan een laaggelegen stuk polder bij het meer onderlopen. Er is geen gevaar voor mensen, stelt de veiligheidsregio.