Grote brand in schuren met openhaardhout Flevoland, A6 afgesloten

Binnenland

Bij een houtbedrijf aan het Schoterpad in Rutten (Flevoland) is dinsdagavond laat een grote brand uitgebroken. Meerdere schuren met openhaardhout staan in brand, meldt de brandweer. Bij de brand komt veel rook vrij, die over de nabijgelegen A6 trekt. De snelweg is tussen Bant en Lemmer in beide richtingen afgesloten.