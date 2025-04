PVV en NSC willen onder meer strenger toezicht tegen inflatie

Het zijn enkele voorbeelden uit een initiatiefnota die PVV en NSC hebben ingediend. Zij komen met dit discussiestuk een dag voordat in de Tweede Kamer een urenlang debat over de nog altijd hoge inflatie gepland staat.

De indieners gaan ervan uit dat de prijzen minder hard stijgen, als er voor consumenten voldoende te kiezen valt. Bijvoorbeeld bij fusies en overnames moet daar beter op worden gelet, vinden zij. In sectoren waar nu al te weinig concurrentie is, zoals de dierenartsenzorg en de kinderopvang, moeten maximumprijzen uitkomst bieden.

De twee partijen hebben nog meer nieuwe taken voor de ACM in gedachten. Zo willen zij dat de concurrentiewaakhond erop gaat toezien dat bedrijven eerlijk zijn over hoe hun prijzen tot stand komen. Ook pleiten zij voor een jaarlijkse Staat van de Marktordening waarin de ACM evalueert hoe het met de concurrentie in verschillende sectoren gesteld is.

„Mogelijk kan het extra toezicht dat neergelegd wordt bij de ACM extra kosten met zich meebrengen”, erkennen de indieners. Hoe die gedekt moeten worden, vertellen zij er niet bij. In het coalitieakkoord is juist afgesproken flink te bezuinigen op allerlei overheidsdiensten. De partijen denken wel dat een lagere inflatie tot „economische en financiële voordelen” leidt.