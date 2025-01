Nu kunt u die geboren Immanuël in Zijn schoonheid aanschouwen en met Simeon uitroepen: „Nu laat gij, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien” (Lukas 2:29, 30). Nu behoeft u niet meer te zuchten: „Och, dat Gij de hemelen scheur­de! Dat Gij nederkwaamt, dat de bergen van voor uw aangezicht ver­vloten” (Jesaja 64:1). Wij zien en delen nu in de grote blijdschap die voor „heel het volk” geworden is. Voor ons is nodig dat wij bij de verwondering van deze doorluchtige geboorte ons daarin tegelijk zullen verheugen en ons geloof versterken. Wat geeft het een gerustheid voor ons geloof, met zekerheid te weten dat Jezus de Messias is.

Abraham Hellenbroek,

predikant te Rotterdam

(”De beloofde Messias”, uitgave 1976)