Oplopend dodental en evacuaties door bosbranden Los Angeles

Hevige winden belemmeren de bluswerkzaamheden en blijven de branden aanwakkeren, die zich sinds dinsdagochtend ongehinderd verspreiden. De branden in de noordwestelijke streek van Pacific Palisades hebben inmiddels een gebied van circa 64 vierkante kilometer afgebrand. Ook raakten sommige brandkranen in de regio leeg. „We hebben het systeem tot het uiterste gedreven”, zei de directeur van het Los Angeles Department of Water and Power tegen journalisten.

In het oosten verwoestte een bosbrand aan de rand van Pasadena en Altadena tot nu toe nog eens ruim 10 vierkante kilometer. Een plaatselijke meteoroloog schatte de eerste schade en het economische verlies op meer dan 50 miljard dollar.

President Joe Biden bezocht dinsdag samen met de gouverneur van Californië een brandweerkazerne in Santa Monica voor een briefing over de brandbestrijdingsinspanningen. Biden beloofde militaire steun aan Californië om de brandweer bij te staan en te helpen bij het dreigende watertekort om de branden te kunnen blussen.